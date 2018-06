Bad-Dürrheim Hobby-DJs können sich austoben

Bad Dürrheim. "Es wird ex­trem viel passieren", verspricht Lauer. Der neue Stadtjugendpfleger, der erst seit April im Amt ist, sprudelt nur so vor Ideen und zeigt sich voller Tatendrang. Er will vor allem "die Altlasten loswerden". Das heißt: Die Lampen werden ausgetauscht, die Wände werden gestrichen – aber auch eben viel mehr.

"Wir möchten das Image des Jugendhauses ändern und zeigen, dass wir mit der Zeit gehen", macht Lauer klar. Wichtig sei ihm dabei vor allem, den Jugendlichen gerecht zu werden und sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ernstzunehmen.

Stark ausbauen will er den digitalen Bereich im Jugendhaus. So gibt es ab der kommenden Woche freies WLAN im Bohrturm. "Der Zugriff ist mit einem speziellen Soft- und Hardware-System geschützt, sodass man nur auf jugendfreie Seiten kommen kann", erklärt Lauer. Es gebe eine große "Blacklist", die täglich aktualisiert werde. Für diese "saubere Lösung" habe man viel Geld in die Hand genommen, gibt der Stadtjugendpfleger zu. Doch er zeigt sich überzeugt: "Es waren nötige Ausgaben."