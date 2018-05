Bad-Dürrheim Himmelbergfest zieht unters Dach

Was die Besucher des diesjährigen Festes allerdings nicht genießen konnten, war der Blick vom Öfinger Hausberg auf die Baarlandschaft. Da die vom Öfinger Wetterstudio herausgegebene Vorhersage ungünstig für eine Freiluftveranstaltung war, entschloss sich der Verein, das Fest in die Osterberghalle zu verlegen. Dies geschah in der 45-jährigen Geschichte des Himmelbergfestes schon einige Male, wenn der Wettergott dem Verein nicht gut gesinnt war. In solch einem Fall ist die Vereinsführung sehr froh darüber, dass in die Osterberghalle ausgewichen werden kann, die faktisch die Durchführungsgarantie für das alljährlich stattfindende Fest darstellt. Dabei fällt besonderes ins Gewicht, dass dieses Fest die größte Einnahmequelle für den 181 Mitglieder zählenden Verein ist, von denen 65 zu den aktiven Musikern zählen.

Über 80 Helfer sorgten am Feiertag für die Bewirtung der Gäste mit köstlichen Speisen vom Grill, selbst gemachten Salaten und allerlei Getränken. Das reichhaltige Torten- und Kuchenbüffet fand ebenfalls seine Liebhaber. Die Helferschar war bereits im Vorfeld mit dem Herrichten der Festhalle beschäftigt und wird am heutigen Freitag zum Abbau und dem Aufräumen wieder antreten.

Das Himmelbergfest begann mit einem von Pfarrerin Bettina Ott in der Öfinger Kirche zelebrierten ökumenischen Gottesdienst. Zum anschließenden Frühschoppen spielte der Musikverein Reiselfingen auf. Das musikalische Nachmittagsprogramm wurde vom Musikverein Holzgerlingen, dem Musikverein Tuningen, sowie gegen Abend von den "Gipfel-Musikanten", einer kleinen Abordnung der Gastgeber, gestaltet.