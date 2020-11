Bad-Dürrheim Hilfe leisten unter Corona-Regeln

Bad Dürrheim. "Egal, was kommt, wichtig ist uns, dass das Netzwerk gegenseitiger Hilfe in der Kernstadt und in den Ortsteilen weiter wächst, damit alle, also Familien und ältere Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen mit gutem Gefühl in Bad Dürrheim leben können und wissen, dass sie Hilfe und Unterstützung bekommen", so Erwin Nopper, der Vorsitzende von Verein "Hilfe mit Herz und Hand".