Bad Dürrheim. Bei der katholischen Kirchengemeinde St. Johann beginnen nächste Woche die Renovierungsarbeiten des Pfarrsaals unter der Kirche. Am kommenden Wochenende noch eine letzte Ausräumaktion geplant. Die Gemeinde bittet um Mithilfe in dieser Angelegenheit. Wer von den Gemeindemitgliedern am Samstag, 22. September, ab 15 Uhr Zeit hat, ist eingeladen zu helfen.