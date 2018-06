Bad-Dürrheim Hilfe für Kriegskinder von damals

Als Experte konnte der Bad Dürrheimer Knud Eike Buchmann gewonnen werden, der mit einem Fachvortrag zum Thema "Kriegskinder – Heute" in das Thema einleitete. Buchmann widmet sich dem Thema Trauma und ist als Autor auch weit über die Region hinaus bekannt. Sein Fach­vortrag fasste zusammen, was Kindheit mitten in den ­Wirren eines Krieges bedeuten und welche Folgen dies für das spätere Leben haben kann. Nach dieser umfassenden Einstimmung in das ­Thema ging es für die ­Teilnehmenden in Kleingruppen weiter.