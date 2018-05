Bad Dürrheim. Der Geschichts- und Heimatverein teilt mit, dass der Ersatztermin für die im November letzten Jahres ausgefallene Veranstaltung "Bure zum Alange" nun am heutigen Freitag, 11. Mai im Haus des Gastes in Bad Dürrheim stattfindet. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, es sind noch wenige Restkarten an der Abendkasse vorhanden. Für Speis und Trank ist neben der guten Unterhaltung auch gesorgt