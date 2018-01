Bad-Dürrheim Herausforderndes Jahr steht an

Eine weitere Herausforderung sei es für die Kur- und Bäder GmbH, die Angebote im Solemar zu erweitern, denn die Ansprüche der Kunden würden steigen. Die erforderlichen Investition könne die KuBä nicht alleine meistern, betonte Winter.

Zu bedenken gab er, dass das Solemar viele Arbeitsplätze biete, viele Mitarbeiter seien dort bereits seit über 20 Jahren tätig. Das Jubiläumsjahr 2017 zum 30-jährigen Bestehen habe dem Personal viel abverlangt, Winter dankte für dessen Geduld und Verständnis. Auch technische Pannen habe es gegeben, was für die Kunden nicht immer optimal gewesen sei.

Seit Eröffnung des Bades, einschließlich der Schwarzwald-Sauna, seien 15 Millionen Besucher registriert worden. Dies trage zur Entwicklung der Stadt mit bei. Erfreulich sei es, dass Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis der stärkste Ort mit Übernachtungen sei. Im Jahr 2016 wurden 650­ 000 Übernachten gebucht, in 2017 würde voraussichtlich eine ähnliche Zahl erreicht. Wichtige Elemente seien die vielseitigen Veranstaltungen in der Kurstadt, die bei der Urlaubsplanung eine große Rolle spielen, so Winter. Dazu zählte im letzten Jahr die Sommersinfonie mit Schlagerstar Roland Kaiser als Publikumsmagnet sowie der Riderman, der zum 18. Mal stattfand und für ausgebuchte Quartiere sorgte. Das nach längerer Pause durchgeführte Lichterfest habe rund 15 000 Besucher in den Kurpark und in die Innenstadt gelockt.