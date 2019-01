Bad-Dürrheim Helfende Hände befreundeter Narren

Bad Dürrheim. Der Countdown für das närrische Großereignis, das mit einem Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung verbunden ist und zu dem rund 5000 Hästräger erwartet werden, läuft bereits im Hintergrund, ab dem heutigen Donnerstag sind es noch 30 Tage.

Um die Jubiläumsfeierlichkeiten auf allen Ebenen vorzubereiten, hat sich das Vorstandsgremium und eine ganze Reihe von Mitgliedern in den zurückliegenden Monaten mächtig ins Zeug gelegt. Ins Zeug werden sich noch mehr Vereinsmitglieder legen müssen, da der Bedarf an Helfern für diese Großveranstaltung sehr hoch ist, worauf erst kürzlich Urviecher-Chef Matthias Nann bei der Fastnachtseröffnung hinwies. Der Vorstand setzt darauf, dass die über die Homepage abzurufenden Arbeitslisten bald gefüllt sein werden.

Erfreulich ist, dass bereits die Narrenzunft Hochemmingen, die Haldenhexen Mühlhausen, sowie die Narrenzunft, Schabelhexen und die Rabenwieber aus Bad Dürrheim zugesagt haben, Helfer für das Fest zu stellen. Zum Auftakt des närrischen Großereignisses in der Kur- und Bäderstadt findet am Samstag um 18 Uhr ein Eröffnungsumzug mit Kinder und Gastgruppen statt. Um 20 Uhr folgt in der Siedepfanne, Haus des Bürgers, ein großer bunter Abend mit Programm, Tanz, Sketchen und Musik. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Johann mit einer Narrenmesse, es folg der Zunftmeisterempfang im Weinbrennersaal sowie ein närrischer Frühschoppen mit "d’Alläfänzigä" in der Siedepfanne.