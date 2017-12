Bad-Dürrheim Heinz Werner gibt Werkstatt auf

Bad Dürrheim. "Ich höre nicht auf, weil es nicht mehr läuft", betont Heinz Werner. Im Juli waren es 25 Jahre, dass er und seine Frau Angelika die Werkstatt betreiben. Aber nach einem viertel Jahrhundert soll nun Schluss sein. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden und 2018 werden sich einige gesetzliche Bestimmungen ändern, die eine Investition von rund 30 000 Euro mit sich gebracht hätten. Man hätte vor allem in die Technik investieren müssen. Künftig wird beispielsweise wieder eine End­rohrmessung gefordert, in der Bremsprüfung ändert sich einiges sowie einiges mehr. Das wollte man nicht mehr schultern. So entschied sich das Ehepaar, die Werkstatt aufzugeben.

Was jedoch tun, wenn man seine treue Kundschaft, die aus vielen Bad Dürrheimern besteht, nicht im Regen stehen lassen will? Der Chef suchte jemand, dem er vertraut und von dem er weiß, dass die Kunden hier gut aufgehoben sind. In diesem Fall war es Markus Stegmann. Neben Karrosseriebau und Lackiererei hat er seit mehreren Jahren auch eine Autowerkstatt. Heinz Werner und Markus Stegmann kennen sich seit vielen Jahren. Der künftige Rentner arbeitete vor seiner Selbstständigkeit als Niederlassungsleiter beim Stinnes Reifendienst, der sich im Industriegebiet, in direkter Nachbarschaft des Mediamarkts, befand. Damals hatte Stegmann noch keine eigene Mechanikabteilung und brachte die Fahrzeuge für Spur- und Achsvermessungen erst zu Stinnes, danach in die Werkstatt, die sich nur wenige Hundert Meter von der ursprünglichen Hauptsitz von Stegmann befand.

"Ich habe mich total gefreut, dass Herr Werner auf mich zugekommen ist und er gerne uns empfehlen würde", freut sich Markus Stegmann. Ihm sei klar, dass nicht jeder Kunden zu ihm kommen wird, aber die eingelagerten Reifen seien beispielsweise schon im Industriegebiet Auf Stocken. Ein Vorteil der Werkstatt Werner war natürlich der Standort mitten in der Stadt. Viele Senioren hatten so kurze Wege. Aber auch auf den weiteren Weg in den Standort Auf Stocken sei kein Problem. Es gibt einen Hol- und Bringservice von Stegmann. Der Mitarbeiter der Werkstatt Werner hätte Stegmann gerne übernommen, doch er will sich neu orientieren.