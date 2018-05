Bad-Dürrheim Heimat und Handwerk

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Wochenende vom 9. bis zum 10. Juni können sich die Liebhaber von traditioneller Tracht und Brauchtumsdarbietungen sowie mitreißender musikalischer Unterhaltung wieder zum Heimat- und Trachtenmarkt in Bad Dürrheim einfinden. Auf dem Markt rund um den Rathausplatz gibt es einiges zu sehen: Händler bieten ihre bunte Vielfalt an Waren rund um die Trachtenkunst zum Verkauf an und auch zahlreiche Handwerksvorführungen werden zu bestaunen sein. Von Trachtenbekleidung über Trachtenschmuck, Stoffen, Bändern bis hin zu Handleiterwagen – das Angebot wird wieder sehr vielfältig ausfallen. Auch das Thema "Heimat" wird sich in dem ein oder anderen Stand wiederfinden. Unter dem Stichwort "Markt und Handwerk" möchte wieder eine ausgewählte Anzahl an Experten des alten Handwerks im Haus des Bürgers Produkte aus Großmutters Zeiten neu aufleben lassen. Außerdem gibt es im Haus des Bürgers eine Kunstausstellung des von Sebastian Wehrle zu bestaunen.