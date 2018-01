Bad-Dürrheim Heftiger Unfall mit drei beteiligten Autos

Ein 61-jähriger Fahrer eines Mercedes CLS war gegen 18.40 Uhr mit etwa 160 Kilometer pro Stunde auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Singen unterwegs und gerade im Begriff, einen VW-Bus zu überholen, schildert die Polizei den Hergang. In diesem Moment habe sich am hinteren, linken Rad die Karkasse des Reifens gelöst, und der Mercedes sei sofort ins Schleudern geraten.

Nach einer Drehung quer über beide Spuren der Fahrbahn Richtung Singen krachte der Mercedes mit dem Heck in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Autofahrer hatte erhebliches Glück und wurde nicht verletzt. Ein ihm auf der linken Spur folgender Audi A6 und der VW-Bus auf der rechten Fahrspur fuhren noch über die umherfliegenden Fahrzeugteile und wurden leicht beschädigt. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei von den herumliegenden Fahrzeugteilen gesäubert werden. Die Bergung des nicht mehr fahrtauglichen und erheblich beschädigten Mercedes übernahm ein Abschleppdienst.