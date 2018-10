Bad-Dürrheim Haushalt steht nun zur Diskussion

Das neue am städtischen Haushalt 2019, ist das neue darin: Es gibt keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr, die Vergleichbarkeit mit den Haushalten der vergangenen Jahren ist nicht mehr an allen Stellen gegeben, da dieser nun nach der so genannten Doppik erstellt wurde. Erst vergangenen Freitag bekamen die Gemeinderäte nochmals eine intensive Schulung, um die Zahlen richtig interpretieren zu können.

An die Stelle von Einnahme und Ausgabearten tritt die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen führte er dem Gremium und den Zuhörern aus. Statt eines Verwaltungs- und Vermögenshaushalts gibt es künftig einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Letzteres betrachtet den Liquiditätsfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Als drittes – neues – Element gelte es, eine Bilanz aufzustellen, die das gesamte städtische Vermögen und dessen Finanzierung darstelle.

Bei den einzelnen Zahlen nannte Walter Klumpp in seiner Rede mehrere Projekte. Dazu gehören beispielsweise Kosten in Höhe von fast 2,9 Millionen Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Von dieser Summe entfallen rund 634 000 Euro auf die Straßensanierung, und davon wiederum werden 352 000 Euro für die Lidl-Kreuzung ausgegeben. 272 000 Euro des Unterhaltungspostens fließen in die Straßenbeleuchtung und 218 000 Euro in die Sanierung von Feldwegen.