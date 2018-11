Bad Dürrheim. Die Feuerwehrabteilung der Kernstadt veranstaltet am Samstag, 17. November die Hauptprobe. Um 15 Uhr werden die Feuerwehrleute alarmiert, das Übungsobjekt ist das Rathaus. Die Übung wird durch den stellvertretenden Abteilungskommandanten kommentiert. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es an dem Tag im Bereich Rathaus zwischen 15 und 16.30 zu Verkehrsbehinderungen kommen wird.