Bad-Dürrheim Handwerker sind an der Arbeit

Die Struktur im Innern wird weitestgehend erhalten und über den eingebauten Aufzug ist der erste Stock barrierefrei zu erreichen, was für die Physiotherapiepraxis notwendig ist. Die Heizungselemente müssen ebenso erneuert werden, wobei das Haus bezüglich der Technik am Hotel angeschlossen ist. Aufgrund von Brandschutzvorschriften muss zudem das Treppenhaus zu den Räumen separat abgekoppelt werden, dafür sind zusätzliche Elemente einzubauen, erläutert Rebholz. Geprüft wird zudem die Haustechnik und danach entschieden, was erneuert werden muss.

Thomas Bank sei auf ihn zugekommen, da die Physiotherapie seines Bruders Joachim Bank umziehen möchte. Man werde die Räume im Erdgeschoss des Kurstifts verlassen. Im Zuge dieses Vorhabens wurden mehrere Möglichkeiten diskutiert, unter anderem auch das Erdgeschoss im Gebäude, das auf dem Irma-Areal entstehen soll. Da hier jedoch die Zeitschiene unsicher ist, verwarf man diese Möglichkeit und kam auf das leerstehende Haus in der Luisenstraße.

Kinder von Joachim Bank übernehmen

Die Gründe für diesen Umzug erläutert Thomas Bank. Sein Bruder ist nun 62 Jahre und es geht auch um die Weichenstellung für die Übernahme der Physiotherapiepraxis durch dessen Kinder Christina und Alexander, die beide Physiotherapeuten sind. Diese seien in der Planung auch maßgeblich miteinbezogen.

Beim Raumkonzept für die neue Adresse in der Luisenstraße steckt man mitten in der Planung, klar sei aber, dass Empfang, Wartebereich, Terminierung, Fango und barrierefreie Kabinen im Erdgeschoss Platz finden werden. Bis das Konzept fertig ist, werde es allerdings noch eine Weile dauern, da die Aufrechterhaltung des Betriebs unter Coronabedingungen den derzeitigen Arbeitsalltag präge. Beides sei eine große Herausforderung. Mit dem neuen Standort verspricht man sich aber auch neue Möglichkeiten der Kooperation, da man in einer zentraleren Lage sei. Im Rahmen der frühzeitigen Weichenstellung für die Übernahmen der jungen Generation gelte es auch neue Märkte zu erschließen und zu berücksichtigen, welche Notwendigkeiten es dafür gebe.

Thomas Bank beschreibt, dass der Umzug auch einen Kreis schließe, denn Joachim Bank war viele Jahre Therapieleiter im Kurheim Sanatorium als es noch durch den Schwesterorden betrieben wurde. Er habe in der Kapelle geheiratet und auch die beiden Kinder seien dort getauft worden. "Für die Familie Bank ist es schon etwas besonderes", freut er sich auf die neuen Räumlichkeiten. Auch wollte man dies alles frühzeitig in die Wege leiten, damit der Vermieter, das KWA Kurstift, entsprechend Zeit habe, sich um neue Mieter zu kümmern.