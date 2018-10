Bad Dürrheim. Das Jugend-Halloween-Programm startet am 31. Oktober um 13 Uhr , teil die Stadtjugendpflegerin Nicole Grießhaber mit. Treffpunkt ist zunächst die Werkrealschule, dort will sie mit den Kindern und Jugendlichen gruselige Muffins und Fingerfood zubereiten. Um 16 Uhr treffen sich alle, die mitmachen wollen, an der Salinensporthalle für gemeinsame Spiele. Von 17.30 bis 18.30 Uhr steht das Dekorieren des Jugendhauses für die Halloween Party auf dem Programm und von 18.30 Uhr bis 23 Uhr findet die Halloween Party statt. Gerne dürfen die Kinder verkleidet kommen.