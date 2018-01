Bad-Dürrheim Hallenbad bleibt erhalten

Erneuert werden die Umkleidekabinen, jedoch in Anzahl vom derzeitigen Bestand in etwa halbiert. Es wird weniger Einzelkabinen, dafür aber mehr Familien- und Sammelumkleiden geben. Die sich ergebende Restfläche wird zu einem Lagerraum umgewandelt. Die abgehängten Decken der Nebenräume werden so belassen, wie sie sind. Die Böden der Duschen werden neu gefliest. Die Installationsleitungen in den Dusch- und Sanitärbereichen werden auf den Fliesen verlegt. Das sich in einem guten Zustand befindliche Innenbecken soll nicht neu gefliest werden. Geplant ist die Einrichtung eines neuen Kassensystems.