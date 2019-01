Bad-Dürrheim Hälfte der Einsätze sind Fehlalarme

18 Proben mit verschiedenartigen Aufgabenstellungen wurden absolviert. Durch den Zugang von Lena Fußbahn und dem auf der Jugendfeuerwehr zu den aktiven übergetretenen Niclas Stein wuchs die Abteilung auf 25 Personen an, fasste Abteilungskommandant Volker Heppler zusammen. Das in den Vorjahren immer im August veranstaltete Sommerfest soll zukünftig im Juni stattfinden.

Jugendwart Philipp Kohler musste den Rückgang von 15 auf zwölf Nachwuchskräfte vermelden, die aus Biesingen, Oberbaldingen, Sunthausen und Öfingen stammen und zusammen die Jugendfeuerwehr Ostbaar bilden. Für die elf Jungen und ein Mädchen möchte man dieses Jahr neue Poloshirts und Jacken anschaffen. Für die Teilnahme am Kreisentscheid möchte er die Truppe genauso anmelden, wie für das Zeltlager in Schwenningen. Auch eine 24-Stunden-Übung werde angeboten.

Schriftführer Erwin Meßner brachte in Wort und Bild das im vergangenen Jahr gefeierte 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Oberbaldingen und das Zehnjährige der Jugendwehr in Erinnerung. Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich sprach der Wehr nicht nur seinen Dank für ihre stetige Einsatzbereitschaft aus, sondern griff die seinen Worten nach katastrophale Parksituation um das Feuerwehrgerätehaus auf. Da die Halteverbotsschilder anscheinend niemanden interessierten, würden wohl andere Maßnahmen erforderlich sein, um den Autofahrern Einhalt zu gebieten, meinte Ullrich. Abschließend machte der Abteilungskommandant darauf aufmerksam, dass bei der für den 13. April anberaumten Hauptversammlung der Gesamtwehr in Biesingen der Gesamtwehrkommandant und dessen Stellvertreter zu wählen sein wird. Hierzu sollten mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten anwesend sein.