Unter dem Motto "Blasmusik und Bier" veranstaltete die Narrenzunft Sunthausen im Kilbigmonat Oktober ein Fest mit flotter musikalischer Begleitung in der Turn- und Festhalle. Mit ihrem großen Repertoire von Unterhaltungsmusik, das von der klassischen Polka, Tanzmusik und Schlager bis zur Rock- und Popmusik reichte, erwies sich die "Badisch20zig" als Stimmungsmacher, was bei den Festgästen ankam. Die sich aus Aktiven der Musikvereine Eisenbach, Unterbränd und Schollach zusammensetzende Formation hinterließ bei ihrem Auftritt einen hervorragenden Eindruck. Zu vorgerückter Stunde trat DJ Minni in Aktion um das Stimmungsbarometer weiterhin hochzuhalten. Foto: Kaletta