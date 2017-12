Bad-Dürrheim Gut vorgelesen

Die ebenfalls aus den sechsten Klassen stammenden Lena Kleinhans, Marie Reiner und Laurie Katharina Niedermüller waren die Mitbewerber der Schulsiegerin. Auch sie erhielten jeweils einen Buchgutschein, um sich eines ihrer Lieblingsbücher auszuwählen und damit weiterhin Freude am Lesen zu haben.

Vorgelesen wurde am Mittwoch in der Mensa der Schule. Dort hatten nicht nur die Mitschüler Platz genommen, sondern auch eine sechsköpfige Jury, bestehend aus vier Deutschlehrern und zwei Jugendlichen. Zunächst musste ein Text aus einem selbst ausgewählten Buch vorgelesen werden. Wie zu hören war, liebten die vier Schülerinnen Bücher, in denen es um spannende Abenteuer, aber auch um Freundschaft geht.

Danach bekamen sie ein ihnen unbekanntes Buch, aus dem sie eine Textpassage vorlesen mussten. Es kam darauf an, sicher und flüssig vorzulesen, mit deutlicher, gut verständlicher Aussprache, angemessenem Tempo und sinnvoller Betonung. Sicherlich spielte auch ein wenig die Aufregung mit, die sich einstellt, wenn vor einer großen Zuhörerkulisse und einer aufmerksamen Jury vorgelesen werden muss. Doch die vier Schülerinnen machten ihre Sache gut.