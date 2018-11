Bad-Dürrheim Grundsätzlich positiv bewertet

Zeitrahmen ist eng gesteckt

Der Zeitrahmen dafür ist jedoch sehr eng, denn wenn Haushaltsmittel für das Jahr 2019 eingeplant werden sollen, müsste dies an der Gemeinderatssitzung am 6. Dezember erfolgen. Bürgermeister Walter Klumpp äußerte Zweifel daran, ob die wenigen Tage ausreichen werden, um noch ausstehende Stellungnahmen von Behörden zu erlangen und Fachleute aus dem Radsportbereich für die Besichtigung der angedachten 600 Meter langen Streckenführung und Beurteilung des Vorhabens zu bekommen. Der Bürgermeister hielt es deshalb für sinnvoll, einen Empfehlungsbeschluss über die 30 000 Euro mit einem Sperrvermerk zu fassen, bis man in der Sache über aller erforderlichen Informationen verfügt. Wolfgang Kaiser hielt einen vor Ort -Termin für erforderlich, da nicht unbedingt vorstellbar sei, wie in einem 100 Meter breiten Waldstück eine 600 Meter lange Strecke entstehen soll.

Vom Grundsatz her sei das Projekt positiv zu bewerten, meinte Barbara Fink, die zu bedenken gab, dass wegen möglicher Verletzungen der Jugendlichen im Vorfeld versicherungstechnisch alles geklärt sein müsse. Derya Türk-Nachbaur war der Ansicht, dass man das Projekt nicht hinausschieben sollte, sondern jetzt den Elan und die Energie der Jugendlichen mitnehmen sollte. Ähnlich äußerten sich weitere Ausschussmitglieder, die sich von der terminlich noch nicht feststehenden Ortserkundung weitere Erkenntnisse erhoffen.