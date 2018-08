Bad Dürrheim (kal). Der Nachbarschaftshilfeverein "Hilfe mit Herz und Hand" bietet im Oktober einen weiteren Kurs unter dem Motto "Der Mensch im Alter" an, wozu es noch einige Plätze gibt. Schwerpunktmäßig werden sich die Schulungsteilnehmer in mehreren Staffeln mit dem Mensch, der häuslichen Krankenpflege und den Grundlagen zur Betreuung älterer Menschen befassen. Der von den katholischen Landfrauen Freiburg organisierte Kurs ist für die Interessierten kostenlos. Die Lehrgangsteilnehmer kommen erstmals am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus von Sunthausen zusammen. Danach immer freitags. Die Anmeldungen nimmt Heinz Messmer entgegen, Telefon: 07706/1250.