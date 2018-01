Bad-Dürrheim Grünes Licht für neue Mensa und Halle

Im Gemeinderat gab es nun Lob ob der zügig erfolgten Überarbeitung, idealerweise ist das Baugesuch in den kommenden Wochen ausformuliert. Die städtebauliche Situation vor Ort wird als sehr beengt gewertet, Stadtbaumeister Holger Kurz spricht von einer "sehr schwierigen Situation". Und wenn es an Fläche mangelt, orientiert man sich nach oben, Umkleideräume, Duschen und Toiletten sind nun im Obergeschoss vorgesehen. Die Nutzung und Aufteilung des Erdgeschosses bleibt unverändert, Schule und Halle samt Mensa erhalten separate Eingänge. In gut zwei Jahren könnte das Dauerthema in Oberbaldingen schließlich beendet sein und die Schlüsselübergabe erfolgen, final haben dann gut drei Millionen Euro die Besitzer gewechselt.

Im Rat wurde wieder auf die Bedeutung der Ostbaarschule verwiesen, die Einrichtung habe schlicht und ergreifend einen hohen Stellenwert. Die geplante Variante ist nicht als Versammlungsstätte vorgesehen, man erhofft sich aber Ausnahmegenehmigungen, wenn es wenige Male im Jahr voller werden sollte. Kurz: "Diesbezüglich muss man sich mit dem Landratsamt abstimmen. Sondergenehmigungen sind in aller Regel zu erhalten, wir kennen das von der Gastronomie. Es kommt ja auch immer wieder vor, dass die Kapazität eines Wirtshauses überschritten wird."

Die interne Erschließung der Umkleide- und Duschräume erfolgt über ein offenes Treppenhaus an der Südfassade, neben dem Koch- und Mensabereich ist eine behindertengerechte Toilette vorgesehen. Selbstverständlich wird auch an zwei Rettungswege gedacht, die Sporthalle ist per großflächiger Verglasung optisch mit dem Mensabereich verbunden.