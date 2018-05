Bad Dürrheim (kal). Der diesjährige Muttertag am 13. Mai soll für die ganze Familie ein schönes Fest werden. Das hat sich der Förderverein für Kinder und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde vorgenommen. Es soll an diesem Tag ein buntes und fröhliches Miteinander stattfinden. Die Vorstandschaft des Fördervereins und der Elternbeirat der Kindertagesstätte am Salinensee hat dazu ein umfangreiches Programm vorbereitet. Begonnen wird um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst, der von den Kindern der Kita mitgestaltet wird. Danach wird im Haus der Begegnung, Johanniterweg 13, Mittagessen angeboten. Auf der Speisekarte steht Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle und Salat, auch etwas Vegetarisches wird angeboten. Für die Mütter wird eine Sektbar eingerichtet. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Geplant ist ein großer Flohmarkt. Hierzu wird um Spenden von gut erhaltenen Artikeln gebeten. Davon soll es speziell für Kinder eine Ecke geben mit Büchern, Spielen, CDs und Ähnlichem. Die Spenden können ab dem 30. April täglich von 8 bis 11 Uhr bis einschließlich Samstag, 12. Mai, bei Pfarrsekretärin Conny Rothe abgegeben werden. Des Weiteren freuen sich die Organisatoren über Kuchen - und Salatspenden, sowie über Helfer und Geldspender. Für Unterhaltung und Betreuung der Kinder wird ebenfalls gesorgt. Sie können unter Anleitung Bumerangs basteln, sich schminken lassen und sich auf einer Hüpfburg austoben. Alles findet im Haus der Begegnung statt, so dass man vom Wetter unabhängig ist. Nur die Hüpfburg könne aus Sicherheitsgründen nicht bei Regen aufgestellt werden. Mit den Spenden für die Verpflegung und dem Erlös des Flohmarktes möchte der Förderverein der Kindertagesstätte am Salinensee die benötigten Turnmatten anschaffen.