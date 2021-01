Bad-Dürrheim Große Sorgen durch die Pandemie

Anders in Uganda, wo oftmals der Strom und damit die Netzverbindungen ausfallen. Die Ausgangsbeschränkungen seien katastrophal. Besonders tragisch sei es, dass viele Kinder an Malaria erkranken und es für sie kaum Möglichkeiten gäbe, sie in ein Krankenhaus zu fahren, da keine Kleinbusse zur Verfügung stehen. Für die Fahrten mit privaten Fahrzeugen werde ein Passierschein benötigt. Geschlossen sei der zentrale Flughafen, sodass keine benötigen Hilfsmittel angeliefert werden können.

Birgit Schwarzmeier berichtet von einer an Krebs erkrankten Frau, für deren Behandlung im Krankenhaus ein 20 Jahre altes Gerät zur Verfügung stehe. Durch fehlende Gelder streiche die Regierung die Zuschüsse an die Krankenhäuser, Großkonzernen und staatlichen Einrichtungen dagegen würde es gut gehen.