Bad-Dürrheim Große Nachfrage für Demenz-Kurs

Was bewegt die Menschen sich freiwillig sich zu informieren und sich aktiv mit dem Alter zu beschäftigen. Der Verein hat sich in der Sache informiert und kam zum Ergebnis der Mensch hat einfach Angst vor Demenz. Was ist wenn ich nicht mehr weiß was ich tu, oder wer ich bin? Was genau ist Demenz? Helfen Vitamintabletten oder Gehirnjogging gegen das Vergessen? Überhaupt was ist Alter und was schützt einen vor den unangenehmen Folgeerscheinungen, die das Leben und das Älterwerden bringen?

Die Vereinsverantwortlichen haben sich der Sache angenommen und im Frühjahr gibt es einige Veranstaltungen, die sich mit den Themen Demenz und älter werden befassen. Am 15. Januar in der Turn- und Festhalle in Sunthausen beginnt um 19 Uhr "Dementieren – Zwecklos" Ein moderiertes Schauspiel das sich mit dem Thema Demenz beschäftigt. Am 22. Februar hält die Polizei ab 16 Uhr ein Referat Prävention "Einbruch – Diebstahl- Betrug" und "Der falsche Enkel" im Gasthaus Lehre Sunthausen. Am 4. April ab 16 Uhr ist der Sozialdienst zu Gast, dabei geht es um "Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung", ebenfalls im Gasthaus Lehre in Sunthausen. Am 30. April, 17 Uhr, informiert das DRK-Rottweil über "Wenn Pflege an die Grenze kommt" im Bürgersaal Sunthausen im Rathaus sowie am 17. und 18. Mai jeweils von 9 bis 17 Uhr geht es um die Alltagsgestaltung demenziell erkrankter Menschen, im Bürgersaal Sunthausen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.