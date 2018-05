Bad Dürrheim. Die katholische Kirche feiert am Donnerstag, 31. Mai das Fronleichnamsfest. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr im Kurpark beim Kurhaus, am Musikpavillon mit anschließender Prozession durch die Luisen- und Friedrichstraße. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der Kirche St. Johann statt.