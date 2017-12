Bad-Dürrheim Goldenes Leistungsabzeichen erhalten

Bad Dürrheim-Öfingen. Der 20-jährige Sascha Butschle vom Musik- und Trachtenverein Öfingen hat in Staufen auf dem Tenorhorn das goldene Leistungsabzeichen absolviert. Anfang November nahm er an einem Vorbereitungs- und Prüfungskurs an der Musikakademie in Staufen teil. Dabei wurden von Dozenten theoretische und praktische Inhalte vermittelt. Am Ende des Kurses war es dann soweit, der Musikant musste sein Erlerntes in einer theoretischen und einer praktischen Prüfung unter Beweis stellen. Zur praktischen Prüfung zählten unter anderem das Vortragen eines Selbstwahlstückes mit Klavierbegleitung und das Spielen vom Blatt. Der theoretische Teil umfasste Gehörbildung, Intervallbestimmung wie auch Fragen zur Intonations und Stilkunde. Beide Prüfungsteile wurden von dem Öfinger erfolgreich gemeistert.