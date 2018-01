Bad-Dürrheim Goldene Narrenschelle für Özdemir

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 13. Goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wird am Montag, 5. Februar, im Europa Park in Rust vergeben. Cem Özdemir, der wohl prominenteste Grünen Politiker, Taktiker, profilierter Redner und Kretschmann-Zögling, hat sich mit großem persönlichem Engagement für eine Jamaika-Koalition eingesetzt. Doch aus der "Kultur des Kompromisses" wurde nichts. Jäh verklang die zunächst verkündete "Cannabis-Einigkeit" und die bunte, viel besungene jamaikanische Fröhlichkeit. Statt unter Reggae-Klängen ins Außenministerium einzuziehen kam das "FDP-Jamaika-Aus". Eine wahrlich politisch-närrische Posse die wir erleben durften. Für seinen unerschütterlichen Glauben an Jamaika erhält er die "Goldene-Jamaika-Traum-Narrenschelle" der VSAN. Denn schon an der Jamaika-Flagge hätte Cem Özdemir erkennen müssen, dass "Grün und Schwarz" von "Gelb" durchkreuzt werden. So träumte er, als erster anatolischer Schwabe und Vegetarier, künftig als Grüner Außenminister durch die Welt zu reisen, um seine politisch-närrischen Weisheiten zu verkünden.