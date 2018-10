Bad-Dürrheim Gold mit Diamant geht an treuen Musiker

Eine Auszeichnung mit Seltenheitswert erhielt für 60-jährige aktive Mitgliedschaft Karl Schneckenburger. Überreicht wurde ihm die goldene Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief der Bundesvereinigung Deutscher Blasmusikverbände durch Heinrich Glunz. Der Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar streifte dabei einige Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten, als er Vorsitzender des Öfinger Vereins und Karl Schneckenburger der Dirigent war. In diesen Zeitraum sei auch die Entscheidung gefallen, den Musikverein für Frauen zu öffnen. Über 35 Jahre hinweg war Karl Schneckenburger Dirigent und zudem in der Jugendausbildung tätig.

Mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbands wurde für 40-jährige Mitgliedschaft Berthold Berberich ausgezeichnet, der seit vier Jahren Dirigent des Musik- und Trachtenvereins ist. Für 25-jährige aktive Vereinszugehörigkeit wurden Julia Weber und Markus Kohler, für 20 Jahre Nina Speck und Manuel Schweizer geehrt. Für 40-jährige passive Mitgliedschaft Uwe Lücke und Josef Metzger. Gelobt wurde von der Vereinsvorsitzenden Christina Engesser die Lernbereitschaft der Nachwuchsmusiker, die sich in der Anzahl von zehn Leistungsabzeichen widerspiegelte.

Das goldene hatten Jana Bausch, und Sascha Butschle, das silberne Liane Hall, und das bronzene Daniela Bausch, Lea Fleig, Sophia Kremm, Simon Kreutter, Hannes Schneckenburger, Solveig Rech und Lea Schneckenburger abgelegt.