Bad Dürrheim Giftköder: Frau bangt um Leben ihres Hundes

Petra Reinhardt geht abends meist in Bad Dürrheim mit ihrem Hund spazieren. Am vergangenen Montag war sie im Hindenburgpark unterwegs. Normalerweise frisst er nichts am Wegesrand, das habe man ihm beigebracht, außer es sind Würstchen oder Fleischhaltiges. Wo Lucky den Köder genau gefunden hatte, kann sie nicht sagen, für sie sah es erst aus, als ob er Grashalme zupfen würde.

Am Dienstag bekam er blutigen Durchfall, sie brachten ihn in die Tierklinik. Dort wurde ihr gesagt, dass man schon viele Vergiftungen mit Rattengift gesehen habe, dies jedoch eine der schlimmsten sei und: Ein kleinerer Hunde hätte es nicht überlebt.

Im Moment bangen sie immer noch um das Leben des Hundes, da die Tierärzte die Blutgerinnung nicht in den Griff bekommen. Mittlerweile wurden auch weitere Giftköder gefunden.