Bad-Dürrheim Gewinner heben ab

Mit dem passionierten Piloten Hans-Jürgen Götz am Steuerknüppel hob die nunmehr 60 Jahre alte Do 27 vom Flugplatz Zepfenhahn bei Rottweil behäbig ab, um zunächst Kurs in Richtung Süden entlang der Autobahn A 81 auf die Heimatgemeinden der Gewinner Tuningen, Oberbaldingen und Donaueschingen zu nehmen. Bis an den Südwestrand des Bodensees, hinweg über das neue Daimler-Testgelände und die Hegauberge steuerte der Pilot den 260 PS starken Oldtimer. Sichtlich erfüllt von den Eindrücken bleibt bei den Fluggästen nun auch die Erinnerung an den Ballonwettbewerb anlässlich des Pfarrgartenfestes, bei dem zugunsten des Kinderwaisenhauses in Jujuy/Argentinien unzählige Ballone auf die Reise geschickt wurden. Die fünf Absender, deren Ballone die weiteste Flugstrecke zurückgelegt hatten, gehörten zu den Gewinnern dieses Rundflugs über der Heimat.