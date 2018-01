Bad-Dürrheim Geplante Mehrzweckhalle in veränderter Form

Bad Dürrheim (rtr). Eine von Bauamtsleiter Holger Kurz erstellte Planung zum Neubau einer Mehrzweckhalle in Oberbaldingen wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 25. Januar, vorgestellt. Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich findet diese Variante besser als die bisherige Planung. Vorteilhaft sei, dass der Schulhof nach der neuen Planungsvariante in seiner jetzigen Größe erhalten bleibe. Das sei für die Schüler von Vorteil. Die Halle rücke außerdem im Vergleich zur alten Planung weiter von der Kirche ab. Dadurch entstehe mehr Raum, was für Rettungsfahrzeuge gut sei, betont Ullrich.