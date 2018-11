Bad-Dürrheim Genua-Tief trifft Spotorno mit Wucht

In vielen Badeanlagen entlang des Strandes gab es erhebliche Sachschäden, einige sind total zerstört, so Fiorini. Er rechnet nach ersten Schätzungen mit einem Schaden allein in diesem Bereich mit 150 000 bis 200 000 Euro pro Einrichtung. Bei der Infrastruktur in und rund um Spotorno hatte man mehr Glück. Nur zwei der Strand-Piers sind beschädigt, jedoch einiges der Straßenbeleuchtung und einige Stromleitungen entlang der Küste. Eines der größeren Probleme stellen jedoch die Regenabwasserkanäle der Stadt dar. Wellen und Sturm spülten Tonnen von Sand aus dem Meer und wühlten die Strände auf. Vieles davon landete mit dem Wasser in den Rohrsystemen. Die Reinigung ist aufwändig und schwierig.

Mattia Fiorini garantiert den Bürgern, dass die Stadtverwaltung mit aller Kraft und schnellstmöglich die Auswirkungen des Unwetters beseitigen werde. Er will, dass die Strandpromenade und Bäder bis zur nächsten Saison in neuem Glanz erstrahlen.

Sorgen macht ihm jedoch noch etwas anderes. Es muss in die zerstörten Bäder viel Investiert werden. Vereinfacht gesagt will die EU jedoch – entsprechend der so genannten Bolkestein Richtlinie – ab 2020 eine internationale Pachtausschreibung, es gibt keine Garantie, dass die jetzigen Inhaber die Bäder danach weiterführen können und mit diesem Hintergrund: Ob sie dieses Geld ohne Zukunftsgarantie investieren wollen und können. Aber: "Was hätte Spotorno für eine Zukunft ohne sie?", fragt Fiorini sich. Hier will er sich dafür einsetzen, dass es schnellstmöglich Klarheit gibt.

Angaben über die genaue Gesamtschadenshöhe liegen noch nicht vor. Im Moment laufen die Aufräumarbeiten in dem Ort. Laut dortiger Verwaltung haben viele Privatpersonen Hilfe angeboten, sowohl für das Aufräumen der Strände als auch für gegenseitige Unterstützung.