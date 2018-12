Bad Dürrheim Gemütlicher Bummel über Christkindlemarkt

Bad Dürrheim - Auch in diesem Jahr war der Bad Dürrheimer Christkindlemarkt wieder ein beliebter Anziehungspunkt für Groß und Klein. Zur Eröffnung am Samstag spielte das örtliche Blasorchester, die Kinder warteten sehnsüchtig auf den Nikolaus und an beiden Tagen lockten schmackhafte Leckerein und Kunsthandwerk an 116 Ständen.