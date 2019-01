Bad-Dürrheim Gemeinderat verurteilt Nazi-Anschlag

In der Sitzung ergriff Monika Link (CDU) das Wort und bemerkte, dass ihre Familie seit über 200 Jahren in Bad Dürrheim lebe und dass sie einen solchen Anschlag nicht dulden könne. Egal ob die angegriffene Person ein Gemeinderatsmitglied oder ein anderer Bürger ist, "So etwas geht gar nicht!", schloss sie ihre Worte.

Ein von Wolfgang Kaiser (LBU) formulierter Text, der diese Attacke auf den liberalen Rechtsstaat auf schärfste verurteilt, wurde als Resolution später einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Walter Klumpp ist schockiert über diesen Angriff auf eine gewählte Repräsentantin der Stadt und der Demokratie. "In einer Stadt in der Menschen aus 76 Nationen leben, kann eine solche Attacke weder akzeptiert noch toleriert werden. Bad Dürrheim muss für alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein Ort bleiben, in dem man sich jederzeit wohl fühlt und offen seine Meinung sagen kann." Bürgermeister Klumpp ist sehr froh, dass sich der Gemeinderat hier sofort entschlossen und geschlossen hinter Stadträtin Türk-Nachbaur gestellt hat.