Bad-Dürrheim Gemeinderat spart 173 000 Euro ein

Hierzu nimmt die Schulleitung Stellung: "Zur Zeit besuchen 579 Schüler in 20 Klassen die Realschule. In der Regel sind wir dreizügig, nur in den Klassen sechs und sieben sind wir vierzügig. Die Schule ist für eine Dreizügigkeit ausgerichtet, deshalb wird eine Klasse momentan im Container, eine weitere Klasse in einem Fachraum unterrichtet." Ziel sei es, dreizügig zu bleiben, "dennoch kann es durchaus sein, dass der Bedarf nach einem Platz an einer Realschule größer ist und gewissen Schwankungen unterliegt. Dies liegt sicherlich auch an der positiven Entwicklung der Bevölkerungszahl Bad Dürrheims." Die Schulleitung führt an, dass beispielsweise vor zwei Jahren elf Schüler an eine andere Schule geschickt wurden. Soweit es möglich sei, wird dem Anliegen des Antrags Rechnung getragen.