Bad-Dürrheim Gemeinde muss an den Kreis 182 000 Euro weniger zahlen

Da für das Baugebiet Herrengarten ein schneller Verkauf der Bauplätze zu erwarten sei, will die Verwaltung die Erschließung aus dem laufenden Haushalt finanzieren. Der Grunderwerb wird mit 780 000 Euro veranschlagt, der Straßenbau in 2019 mit 116 000 Euro (2020: 232 000 Euro). Für Kanäle sollen in diesem Jahr 153 000 Euro (2020: 307 000 Euro) ausgegeben werden für die Vermessung und für alles rund um Wasser sowie Abwasser sind in diesem und im nächsten Jahr rund 120 000 Euro kalkuliert. Auf der Einnahmenseite rechnet Kämmerer Jörg Dieterle mit gut 1,75 Millionen Euro. Im Jahr 2020 sollen somit alles über die Bühne sein.