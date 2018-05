Bad-Dürrheim Geldautomat in Sunthausen vermisst

Bad Dürrheim-Sunthausen. In Sunthausen wurde der Linacherin nun ordentlich auf den Zahn gefühlt. Die grün-schwarze Koalitionsarbeit in der Landeshauptstadt führt im Bad Dürrheimer Stadtteil keineswegs nur zu Jubelrufen, das "Ausbluten" des ländlichen Raumes sei weiterhin vernehmbar, wurde im Gasthaus Lehre Post beklagt. Braun kämpft bekanntermaßen für den Erhalt der ländlichen Strukturen und war diesbezüglich eigentlich die falsche Ansprechpartnerin, die 58-Jährige hielt sich gleichsam wacker und bleibt zuversichtlich. "Die Daseinsvorsorge liegt mir wirklich am Herzen, das können Sie mir glauben.

Wir haben viele ältere Menschen auf dem Land und Probleme mit der Nahversorgung, ja. Deshalb finde ich es auch ganz toll, dass man hier in Bad Dürrheim Wert auf die Nachbarschaftshilfe legt und diese ausbaut!" Beim Stammtisch blieb "das liebe Geld" nicht ausgeklammert, kritisiert wurde einmal mehr das niedrige Rentenniveau und die fast immer bescheidene Vergütung im Niedriglohnsektor. Der Bogen zur Einwanderungspolitik war schnell gespannt, die Flüchtlinge wüssten mittlerweile, dass ihnen eine beruflichen Tätigkeit nur etwa 200 Euro mehr als die Grundsicherung einbringe. "Auch den Neubürgern gefällt so etwas natürlich nicht", war in Sunthausen zu hören. Zum Thema Ärztemangel bemerkte Braun: "Wir sind ja dabei einen finanziellen Anreiz für die Eröffnung einer Landarztpraxis zu schaffen, grundsätzlich denkbar ist zudem ein Ärztesharing." Die Humanmediziner bevorzugen die Stadt, laut dem zum Stammtisch gekommenen Veterinär Constantin von Schaubert hat aber auch die Tiermedizin erhebliche Nachfolge- respektive Nachwuchsprobleme. "Es ist wirklich so, dass wir kaum noch Tierärzte für das Land gewinnen können", bemerkt der seit vergangenem Jahr auf dem Schabelhof tätige Bajuware. Martina Braun macht das Fehlen eines Geldautomaten in Sunthausen aus und hatte beim Bürgerstammtisch noch einen pfiffigen Gedanken parat: "Senioren-Handys gibt es ja schon. Es fehlen bedienungsfreundliche und einfache Senioren-Smartphones!"