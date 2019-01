Bad-Dürrheim Geglückter Saisonauftakt

Die Teilnehmer wurden zunächst in vier Gruppen gelost, in denen jeder gegen jeden im K.O.-System spielen musste. Die zwei besten Spieler der jeweiligen Gruppe durften später im Achter Doppel-K.O. um den Sieg spielen. Dietmar Ströbele, Martin Grüßer, Matthias Wybranietz sowie Simon Schunggart konnten sich für das Finale qualifizieren. Lediglich Ramona Swiggers konnte an ihre gewohnten Leistungen nicht anknüpfen und musste sich knapp geschlagen geben.

Matthias Wybranietz erreichte ohne eine einzige Niederlage das Finale. In diesem setzte er sich mit einer Traumrunde gegen Jens Langenbacher vom MPF Hardt durch und sicherte sich den Sieg. Auch Simon Schunggart konnte sich mit konstanten Runden gegen die Lokalmatardoren Frank Munzinger und Otto Seckinger durchsetzen. Um den Einzug ins große Finale musste er sich im Stechen knapp geschlagen geben. Am Ende stand ein toller dritter Platz fest. Dietmar Ströbele und Martin Grüßer konnten das wöchentliche Training auf der Anlage gut anwenden. Mit den Plätzen fünf und sieben rundeten sie das gute Abschneiden der Bad Dürrheimer ab.