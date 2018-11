Bad-Dürrheim Gegenseitige Unterstützung

Die organisatorische Vorbereitung lag bei Pastoralreferent Josef Hofmann. Inhaltlich wurde die Gruppe von der Diplomtheologin Franziska Seidler von der Diözesanstelle in Freiburg begleitet. Eine Klausur biete immer eine Möglichkeit, die Atmosphäre unter den Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit zu pflegen. Zudem tue es gut, nicht nur zu Sitzungen zusammenzukommen, die oft mit Tagesordnungspunkten gespickt sind, erklärten die Verantwortlichen. So bot sich beim Essen, dem Zusammensitzen nach der Abendeinheit und einem Spaziergang nach dem Mittagessen viel Gelegenheit, im Gespräch noch mehr miteinander vertraut zu werden. Schließlich wolle man als gemeinsamer Pfarrgemeinderat und als Gemeindeteams in den einzelnen Pfarreien nicht nur das Organisatorische im Blick haben, sondern auch Gemeinschaften des Glaubens sein.

Im inhaltlichen Teil beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem Thema Ehrenamt. So gab es zum Einstieg Raum und Zeit, für sich selbst etwas nachzudenken, wie es einem mit dem Ehrenamt oder den Ehrenämtern gehe. Dabei zeigte sich, dass sehr viel Zufriedenheit und Freude dabei erlebt wird. Allerdings gebe es auch schwierige Dinge. Oft fühlen sich Engagierte allein gelassen und leiden unter dem Gefühl, dass die Zeit nicht ausreiche.

Am Samstag stellte Franziska Seidler die Ehrenamtsstudie der Diözese Freiburg vor. Dafür hat eine sozialwissenschaftliches Institut eine Untersuchung zu diesem Thema gemacht. Vieles deckt sich dabei mit den Eindrücken. Aber ein wichtiges Ergebnis sei, dass überraschend viele Menschen – auch solche, die nicht kirchlich gebunden sind – sich ein ehrenamtliches Engagement sogar im Rahmen von Kirche vorstellen können, so Seidler. Allerdings erwarten sie dabei, dass sie mitgestalten und mitbestimmen können, dass sie gut begleitet werden und meist auch, dass das Engagement zeitlich begrenzt ist. Außerdem sind Menschen dort zu Mitarbeit bereit, wo es mit ihrer Lebenssituation zusammenpasst.