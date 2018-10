Bad Dürrheim. Gut besucht war eine Lesung von Gedichten im Generationentreff Lebenswert im Rahmen der Bad Dürrheimer Seniorentage. Über 40 Interessierte aus Bad Dürrheim und den Ortsteilen lauschten den Worten der Diplom-Sozialpädagogin Michèle Yasmine Godest, die Gedichte aus dem Buch Lebenswege von Ulrich Schaffner rezitierte. Der Dichter und Fotograf lebt seit über 40 Jahren in Kanada und hat insbesondere in Deutschland einen großen Leserkreis. Seine Gedichte gehen in kraftvollen Worten Lebensfragen in ihrer ganzen Tiefe nach. Godest freute sich, dass ihre Zuhörer nicht nur die Lesung aufmerksam verfolgten, sondern sich auch rege an ihren meditativen Übungen beteiligten. Anschließend ging es zum gemütlichen Teil mit Kaffee und Kuchen über. ­