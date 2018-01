Bad-Dürrheim Garagentor und Autos bei Unfall demoliert

Bad Dürrheim. Wie die Polizei mitteilt, verursachte ein 85-jähriger Fahrer eines Audi A 6 am Donnerstag, gegen 12.25 Uhr, in einer Tiefgaragenzufahrt einen Unfall mit rund 35 000 Euro Sachschaden. Der Senior wollte mit seinem Wagen in die Tiefgarage einfahren. Nachdem sich das Einfahrtstor der Garage nicht öffnen ließ, entschloss sich der 85-jährige, die Garagenabfahrt wieder rückwärts zu verlassen. Beim Rückwärtsfahren übersah er den Mercedes einer 83-jährigen Frau, welche ebenfalls in die Garage einfahren wollte. Der Senior war anschließend mit der Situation vollends überfordert. In der Folge fuhr er mit Vollgas nach vorne und krachte gegen das geschlossene Garagentor, welches komplett aus der Verankerung gerissen wurde. In der Garage angekommen, schob der außer Kontrolle geratene Audi noch einen Opel Insignia mit Vollgas gegen die Wand. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.