Bad-Dürrheim Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt

Bad Dürrheim. Der Unfall ereignete sich in der Luisenstraße, nahe der Abzweigung Huberstraße. Wie die Polizei mitteilte, ist eine 85-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und bei einem folgenden Sturz auf die Fahrbahn schwer verletzt worden. Die 36-jährige Fahrerin eines Opel Zafiras war in den dunklen Morgenstunden auf der Luisenstraße in Richtung der Abzweigung Huberstraße unterwegs, als die 85-Jährige Frau aus Sicht der Autofahrerin von links die Fahrbahn überquerte. Die Opel-Fahrerin erkannte die querende Fußgängerin zu spät und erfasste diese mit dem Auto.

Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt e wurde sie von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Zum Unfallzeitpunkt dürften sich mehrere Passanten im Bereich der Unfallstelle an der Luisenstraße Ecke Huberstraße aufgehalten haben, vermutet die Polizei. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die diese um Hinweise. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil 0741/34 87 90 oder mit dem Polizeiposten 07726/93 94 80 in Verbindung zu setzen.