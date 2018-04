Bad-Dürrheim Funkstille herrscht beim Thema Mobilfunkmast

Veränderungen wird es bei dem Bauvorhaben Kindergarten geben, kündigte Ullrich an. Die betreffen den Anbau in Richtung "Neue Siedlung", wobei ein zweiter Rettungsweg mittels einer Fluchttreppe eingerichtet werden soll. Im Obergeschoss ist die Einrichtung eines Büros für die Kindergartenleiterin geplant, weiter soll hier die Personalküche und ein Intensivraum entstehen. Der überarbeitete Plan sieht im Untergeschoss die Umwandlung vom bestehenden Büro in einen Schlafraum, die Schaffung eines zweiten Schlafraums und Toiletten vor. Die im Zuge der Umsiedelung des Landfrauenvereins vom Kindergarten in das Rathaus erforderlichen Umbaumaßnahmen werden vorgezogen. Wenn alles gut läuft, kann der Verein nach Einschätzung des Ortsvorstehers zum Jahresende hin sein neues Domizil beziehen.