Bad-Dürrheim Für Schüler geht es bald wieder los

Dürrheim-Oberbaldingen. Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien für die Klassen zwei bis vier am Montag, 10. September, um 7.50 Uhr und endet an diesem Vormittag für die Regelschüler um 12.30 Uhr. Für die Ganztagsschüler endet der Unterricht planmäßig um 15.50 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler beginnt am Samstag, 15. September, um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Oberbaldingen. Anschließend findet um 10.15 Uhr die Einschulungsfeier in der Turnhalle der Ostbaarschule statt.