Bad Dürrheim (wst). Stadtkämmerer Jörg Dieterle ist auf der einen Seite der Herr des Geldes, das fließen sollte und in seiner Funktion als Betriebsleiter der Eigenbetriebe rund um das Wasser auch der Herr über den Wasserfluss, darüber hinaus unterstützt er auch die Kur und Bäder. Ende 2019 will er nach 39 Jahren Tätigkeit in der Verwaltung in den Ruhestand gehen. Wie Bürgermeister Walter Klumpp in der Gemeinderatssitzung mitteilte, beschloss man zeitnah auf die Suche nach einem Nachfolger zu gehen. Dieterle trat 1980 als Sachgebietsleiter für das Finanzwesen in den Dienst der Stadt. Die Funktion als Stadtkämmerer hat er seit Mai 1986 inne.