Bad-Dürrheim Für Essen gibt es Einweggeschirr

Dabei ging es auch darum, den veranschlagten Kostenrahmen einzuhalten. Welcher Betrag letztendlich an die Gema zu überweisen sein wird, müsse laut dem Unterbaldinger Ortsvorsteher Jürgen Schwarz noch ermittelt werden, da mehrere Tarife in Anspruch genommen werden. Gegliedert seien diese in Livemusik mit und ohne Eintritt sowie Unterhaltung über Tonträger mit Eintritt. Auch die Anzahl der Veranstaltungsbesucher, sowie die Größe vom Festplatz spielen dabei eine Rolle.

Welche Ausmaße das Festgelände in etwa haben wird, wurde am von Hans Lohrer erstellten Lageplan ersichtlich, wo das Festzelt, die Stände der Vereine und Handwerker, Standorte der Versorgungseinrichtungen sowie Plätze für Biertischgarnituren aufgeführt sind. Inklusive der Sitzgelegenheiten im Festzelt werden bis zu 1800 Gäste auf dem Festgelände Platz finden. Lohrer hielt für sinnvoll, einen zentralen Standort für das Gläserspülen mit Spülmaschinen einzurichten, damit man sich die aufwendige Verlegung von Warmwasseranschlüssen für jede einzelne der zehn Vereinshütten ersparen kann.

In wie weit sein Gedankengang umsetzbar sein wird, blieb offen, da einige Vereinsvertreter wissen ließen, dass sie Bier- und Weinwägen mit Spüleinrichtungen bestellt haben. Für die Ausgabe von Speisen wird von allen Anbietern Einweggeschirr verwendet.