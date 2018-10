Bad-Dürrheim Frühstückstisch ist für Frauen gedeckt

Als Referentin konnte Cornelia Mack gewonnen werden. Sie ist verheiratet hat vier erwachsene Kinder und arbeitet als Sozialpädagogin. Außerdem wird Cornelia Mack als Autorin vieler Sachbücher, unter anderem zu den Themen Lebenshilfe und Psychiatrie, sehr geschätzt.

In der Gemeindearbeit und therapeutischen Seelsorge ist sie ebenfalls tätig. Zum Thema an diesem Vormittag einige Gedanken: "Das Leben ist von ständigen Veränderungen, Umbrüchen oder auch Abbrüchen gekennzeichnet. Immer wieder stehen wir vor Situationen, in denen Neubeginn oder Abschied gefragt ist. Manche Veränderungen sind willkommen, gegen andere wehren wir uns massiv. Was hilft uns im Umgang mit solchen Prozessen? Wie gewinnen wir neue Horizonte in solchen Lebensphasen?"

Die Antworten darauf soll das Referat geben. Vor dem Vortrag sind alle eingeladen, sich an einen liebevoll gedeckten Frühstückstisch zu setzen. Alle Frauen sind willkommen, betonen die Verantwortlichen. Der Eintritt ist frei. Über eine Geldspende zur Deckung der Kosten freut man sich. Anmeldungen werden bis spätestens Mittwoch, 10. Oktober, erbeten an die evangelische Kirchengemeinde, E-Mail: ev.kigemeinde.bd@t-online.de oder Ilse Glaser, Telefon 07726/8318 sowie Irmgard Kamphorst, Telefon 07726/92 85 06.