Bad Dürrheim. Regionentheater aus dem schwarzen Wald spielt "Loriot – Dramatische Werke": Amüsante Komik mit Loriots Humor von Vicco von Bülow gibt es am Samstag, 15. Dezember, um 20 Uhr im Kurhaus. Egal, ob zwei Herren mit einer Ente im Bad zu Gange sind oder ob für das weich gekochte Frühstücksei in der Küche hart geschuftet werden muss. Wenn es um den Lottogewinner geht oder ein Mann zum Feierabend einfach nur da sitzen will. Auch Loriot war es schon klar, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen und früher war mehr Lametta. Karten kosten im Vorverkauf zwölf und sieben Euro, an der Abendkasse 14 und neun Euro.