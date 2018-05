Bad-Dürrheim Fröhliche Vogelhochzeit mit Torte

Dabei erwähnte er auch, dass von der Stadtverwaltung erstmals Gelder für den Verein bewilligt worden seien. Doch der Betrag fließe in ein mit dem Kunstverein nicht abgestimmtes Projekt, das würde die Motivation der Künstler nicht fördern. Nichtsdestotrotz konnten die zahlreichen Besucher der Ausstellungseröffnung sich an den Werken von Doris Arenas erfreuen, die für ein stimmungsvolles Ambiente im Trauzimmer sorgten. Das hob auch Gudrun Dames hervor, die seit 50 Jahren mit der Künstlerin befreundet ist. "Die Lebensfreude der Vögel, die nach langem Winter den ersehnten Frühling ankünden, spürt man in den Bildern. Die Motive verselbstständigen sich und erzählen kleine Geschichten, mal berührend und mal humorvoll", sagte sie. Als langjährige Freundin der Malerin habe sie viele Neuanfänge miterlebt, sei es im beruflichen und im künstlerischen Bereich. Nun habe Doris Arenas, die unter anderem in einer diakonischen Beratungsstelle tätig war, eine neue Phase als Rentnerin begonnen. Im künstlerischen Bereich verwende sie eine alte und zugleich neue Technik, die sie stets weiterentwickle. Die Bilder, so Gudrun Dames, sprechen den Betrachter durch ihre ausdrucksvollen Farben an und wenn er genau hinschaut, entdeckt er viele Details und erfährt die Lebensfreude. "Im Umgang mit Farben atmet meine Seele", fügte die Künstlerin fügte hinzu. Seit ihrer Jugend und während ihrer Berufstätigkeit sei die Malerei für die ein wichtiges Ausdrucksmittel gewesen. Nach Experimenten mit unterschiedlichen Techniken wie Öl, Acryl, Aquarell und Linoldruck gelte jetzt ihre Leidenschaft der Malerei mit Ölkreide. Die Ausstellung bleibt drei Monate im Trauzimmer und kann während der Öffnungszeiten besucht werden.